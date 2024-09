Andi Hoti hat es zuletzt in die Startelf des Clubs geschafft. Dort will er auch künftig stehen.

Magdeburg - Innerhalb kurzer Zeit hat sich die Lage von Andi Hoti beim 1. FC Magdeburg stark verändert. So ist es gerade einmal vier Wochen her, dass für ihn beim Pokal-Aus des Clubs in Offenbach kein Platz im Kader war. Trainer Christian Titz hatte das vielsagend mit Hotis „Trainings- und Spielleistungen“ erklärt. Beim 1. FC Köln am vergangenen Sonnabend stand der Innenverteidiger hingegen erstmalig in dieser Zweitliga-Saison in der Startformation.