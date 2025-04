Der 28. Spieltag der zweiten Liga hat oben und unten in der Tabelle wieder für Bewegung gesorgt. Grund zur Euphorie herrscht in Hamburg, Berlin und Braunschweig.

Magdeburg. - An der Spitze der zweiten Liga zeigt sich der Hamburger SV weiterhin extrem stabil. Im Mittelfeld hat Hertha BSC gerade noch rechtzeitig in einer verkorksten Saison einen Lauf gestartet. Am Tabellenende bahnt sich für die am Freitag überraschend erfolgreichen Braunschweiger ein Showdown auf der Zielgeraden an.