Die Tinte unter dem neuen Vertrag des Fußballlehrers ist trocken. Das Verlängern des Kontrakts spricht für die anvisierte Beständigkeit und festen Glauben an den Klassenerhalt beim 1. FC Magdeburg.

Christian Titz will den FCM weiter in Liga zwei etablieren.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg ließ am Neujahrstag aufhorchen: Coach Christian Titz hat seinen Vertrag beim Zweitligisten vorzeitig verlängert. Damit untermauern Trainer und Club – insbesondere in Person von Sportchef Otmar Schork – das gegenseitige Vertrauen. Entsprechend äußern sich Titz und Schork in einer Mitteilung des Vereins: „Die vorzeitige, mittelfristige Vertragsverlängerung ist eine logische Konsequenz, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Christian fortzusetzen“, sagt der 66-jährige Sport-Geschäftsführer, während der Fußball-Lehrer meint: „Ich freue mich, dass wir mit dem Team weiter vertrauensvoll zusammenarbeiten.“