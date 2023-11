Ohne die zweikampfstarken Jean Hugonet und Daniel Elfadli droht dem 1. FC Magdeburg in der Mitte ein Problem. Eine Lösung dafür könnte womöglich Sinn ergeben.

In dieser Zwickmühle steckt der FCM vor dem Spiel gegen Hansa Rostock

Magdeburg - Jean Hugonet und Daniel Elfadli haben zu Saisonbeginn der 2. Bundesliga die verlässliche Mitte gebildet. Dies äußerte sich in der Stabilität, die das Duo dem 1. FC Magdeburg im Zentrum zu diesem Zeitpunkt verliehen hat. Hugonet erfüllte seine Aufgaben als Mentalitätsspieler im Mittelfeld, Elfadli räumte dahinter die Bälle ab. Doch nun fehlen beide Akteure. Deshalb stecken die Blau-Weißen im Zentrum in einer Zwickmühle – ausgerechnet vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).