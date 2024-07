Nur viermal stand Jason Çeka in der Rückrunde in der Startelf des 1. FC Magdeburg. Nach der womöglich schwierigsten Saison seiner bisherigen Karriere will sich der 24-Jährige wieder in den Fokus spielen.

Das Ziel vor Augen: Jason Çeka (r.) will beim FCM wieder einen Platz in der Startelf erobern.

Bad Wörishofen - Ein schneller Haken, ein präziser Abschluss, ein breites Grinsen: Nach diesem Muster hat Jason Çeka in den Einheiten des 1. FC Magdeburg schon einige Treffer erzielt. „Es macht Spaß“, sagt der 24-Jährige zum Camp in Bad Wörishofen. Doch dieses geht inzwischen auch an die Kräfte: „Hier im Trainingslager ist es sehr anstrengend, so sollte es sein. Aber man freut sich auch ein bisschen, dass man es fast geschafft hat, und versucht, in den letzten Tagen noch einmal Gas zu geben.“