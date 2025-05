Am Sonntag haben sich der FSV Rot-Weiß Alsleben und die JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

In Minute 11 schoss Levi Maurice Ermisch das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Die JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) steckte einmal Gelb ein (30.). Die JSGer konterten in der 40. Minute. Diesmal war Tim Schernich der Torschütze.

FSV Rot-Weiß Alsleben und JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) – 1:1 in Minute 40

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex) kassierte noch zweimal Gelb. Der FSV Rot-Weiß Alsleben hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christian Rebel. Unentschieden. Alslebens Tim-Luca Lettau konnte seinem Team in Minute 81 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Alsleben (Saale)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 16

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Pascal Hilpert den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das JSGer Team errang (87.).

Aufstellung und Statistik: FSV Rot-Weiß Alsleben – JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex)

FSV Rot-Weiß Alsleben: Tschertner – Henze, Renkwitz (46. Rietze), Lettau, Röll, Siegeris, Kahl, Meier, Krug, Schernich, Petsch

JSG Roßla/Berga/Brücken (Flex): Heilek – Apel, Wagner, Ermisch, Dittrich, Freitag, Meyer, Meier, Krause, Hilpert

Tore: 0:1 Levi Maurice Ermisch (11.), 1:1 Tim Schernich (40.), 2:1 Tim-Luca Lettau (81.), 2:2 Pascal Hilpert (87.); Schiedsrichter: Julian Leidel (Nienburg); Zuschauer: 20