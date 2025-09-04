2015 führte Jens Härtel den FCM in Liga drei, 2018 in Liga zwei. Mit der Volksstimme hat er sich beim Testspiel in Aue über die Wertschätzung für die damaligen Gefährten und den Status Quo der Elbestädter unterhalten.

Jens Härtel über die Entwicklung des 1. FC Magdeburg: „Es ist gut für den Osten“

Magdeburg/Aue – Bei keinem Verein war Jens Härtel länger Trainer als beim 1. FC Magdeburg. 178 Pflichtspiele und mehr als vier Jahre lang stand der gebürtige Sachse (Rochlitz) beim Club an der Seitenlinie. Am Mittwoch genoss der heutige Aue-Coach das für ihn so besondere Testspiel gegen seinen alten Verein sichtlich.