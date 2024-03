Mit Jürgen Pommerenke fällt der Startschuss zur Volksstimme-Serie „50 Jahre Europapokal-Sieg: So geht es den FCM-Helden von 1974“. In dieser blickt er auf sein Leben nach diesem Triumph.

Magdeburg - Wenn Jürgen Pommerenke auf das Jahr 1974 zurückblickt, denkt er nicht allein an den Europacup-Sieg des 1. FC Magdeburg. Unverändert erfreut ist der damalige Mittelfeldregisseur auch über die Oberliga-Meisterschaft des Clubs in dem Jahr. Und der 71-Jährige meint: „Die Meisterschaft geht heute gerne mal unter, das bedauere ich.“ Gleichwohl denkt die Vereinslegende liebend gerne an den Triumph im Europapokal der Pokalsieger zurück: „Es war sicher der sportliche Höhepunkt in meiner Laufbahn.“