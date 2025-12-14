Zu seinem 60. Geburtstag hätte der 1. FC Magdeburg gerne einen Heimsieg gegen Holstein Kiel gefeiert. Dass daraus nichts wurde, lag auch an einer umstrittenen Schiedsrichter-Leistung, die FCM-Coach Sander gar nicht erst kommentieren wollte.

Baris Atik (rechts) und der 1. FC Magdeburg meldeten mehrfach Redebedarf bei Schiedsrichter Lukas Benen an. Der Schiedsrichter sorgte mit gleich zwei umstrittenen Elfern gegen den FCM für Ärger im Magdeburger Stadion.

Magdeburg - Obwohl am Samstagnachmittag die Sonne über der Magdeburger Avnet Arena schien und kaum ein Wölkchen den Himmel trübte, waren Regenschirme nach dem Abpfiff des wilden 3:3 (2:1)-Unentschiedens zwischen dem FCM und Holstein Kiel ein gefragtes Utensil. Es war der Ordnungsdienst, der sie aufspannen musste, um die Unparteiischen sicher in die Kabinen zu geleiten. Die Mehrheit unter den 26.497 Zuschauern hatte den 32-jährigen Schiedsrichter Lukas Benen aus Nordhorn als Sündenbock auserkoren.