Magdeburg - SCM-Schwimmer Lukas Märtens präsentierte Jean Hugonet am Mittwoch glücklich seine olympische Goldmedaille aus diesem Sommer. Und der gebürtige Pariser im Dienste des 1. FC Magdeburg war fasziniert. Zudem führte Märtens am Rande der Trainingseinheit des Zweitligisten viele Gespräche. Hintergrund seines Besuchs war eine Aufzeichnung des TV-Senders „Sky“. „Es ist für mich eine extreme Ehre, hier zu sein, und absolut nicht selbstverständlich, auch mit den Spielern so nah in Kontakt zu treten“, so der glühende FCM-Anhänger Märtens im Gespräch mit der Volksstimme.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.