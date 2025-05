Die Saison in der 2. Bundesliga ist beendet. Der 1. FC Köln sichert sich am letzten Spieltag mit einer Gala noch Rang eins. Diese Entscheidungen sind außerdem gefallen.

Nach einem Jahr in der 2. Bundesliga ist der 1. FC Köln wieder in die Bundesliga aufgestiegen.

Magdeburg. - Die letzten Entscheidungen sind gefallen. Das große Drama blieb zum Abschluss der 2. Bundesliga allerdings aus. Auf den entscheidenden Positionen gab es keine Veränderungen mehr. Die Schlaglichter des 34. und letzten Spieltags:

Köln feiert doppelt: Der Sonntag wird in die Geschichte des 1. FC Köln eingehen. Am Mittag gewann die A-Jugend mit einem 5:4 gegen den Rivalen Bayer Leverkusen erstmals seit 1971 die deutsche Meisterschaft. Am Nachmittag ließen die Profis mit dem 4:0 (2:0) gegen Kaiserslautern den Aufstieg in die Bundesliga folgen. Da der Hamburger SV bei Greuther Fürth mit 2:3 (0:1) unterlag, sprangen die Rheinländer sogar noch rauf Rang eins und bekamen die Schale überreicht.

Elversberg träumt vom Oberhaus: Die SV Elversberg hat ihre Hausaufgabe erledigt. Dank des 2:1 (1:0)-Sieges bei Schalke 04 behaupteten die Saarländer ihren dritten Rang. In den Relegationsspielen am Donnerstag sowie am 26. Mai gegen den 1. FC Heidenheim können sie ihr zweites Jahr im Unterhaus vergolden. Im Falle des Aufstiegs wären sie der vierte Klub aus dem Saarland in der Beletage des deutschen Fußballs und der erste seit der Saison 1992/93. Damals spielte der 1. FC Saarbrücken in der Bundesliga.

Braunschweig fällt auseinander: Und gegen jene Saarbrücker muss Eintracht Braunschweig um den Verbleib in der Liga kämpfen. Doch nach dem erschreckenden 1:4 (0:4) gegen den 1. FC Nürnberg fehlt aktuell der Glaube, wie die seit vier Partien sieglosen Niedersachsen am Freitag im Hinspiel den Turnaround schaffen wollen. Die Entscheidung um das letzte Ticket für die kommende Saison fällt am 27. Mai.

Schalke rettet sich in den Profitopf: Die schlechteste Saison der Vereinsgeschichte endet für den FC Schalke 04 zumindest mit einer positiven Nachricht. Da Ulms Lucas Röser in der 86. Minute zum 2:2 gegen Preußen Münster traf, vermieden die Königsblauen den Absturz auf Rang 15, obwohl sie selbst gegen Elversberg mit 1:2 (0:1) das Nachsehen hatten. Platz 15 hätte zur Folge gehabt, dass die Schalker für die kommende Spielzeit im DFB-Pokal in der ersten Runde im Amateurtopf gelandet wären. Ein Duell gegen Borussia Dortmund oder Bayern München hätte gedroht. Als 14. zählen die Gelsenkirchener weiterhin zum Profitopf. Stattdessen muss Münster in den Amateurtopf.