Hauptsache drei Punkte?! Warum trotz der Gegentor-Ärgernisse Zufriedenheit angebracht ist nach dem Sieg des 1. FC Magdeburg in Fürth.

Gelingt dem FCM der Klassenerhalt, ist das Wie egal

Baris Atik (vorne) und seine Mitspieler vom 1. FC Magdeburg waren froh, den 5:1-Vorsprung nicht komplett hergegeben zu haben.

Magdeburg - Der frühe Rückstand der Magdeburger in einem so wegweisenden Spiel. Das furiose 5:1 daraufhin. Dann diese aus Sicht der Gäste furchtbare Aufholjagd des Kleeblatts. Schließlich der blau-weiße Jubel über den 5:4-Sieg. Auch rund 24 Stunden nach Abpfiff des äußerst dramatischen Kellerduells, ist kaum zu fassen, was sich in Fürth ereignete.