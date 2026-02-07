KOMMENTAR ZUM FÜRTH-WAHNSINN Gelingt dem FCM der Klassenerhalt, ist das Wie egal
Hauptsache drei Punkte?! Warum trotz der Gegentor-Ärgernisse Zufriedenheit angebracht ist nach dem Sieg des 1. FC Magdeburg in Fürth.
Aktualisiert: 07.02.2026, 21:44
Magdeburg - Der frühe Rückstand der Magdeburger in einem so wegweisenden Spiel. Das furiose 5:1 daraufhin. Dann diese aus Sicht der Gäste furchtbare Aufholjagd des Kleeblatts. Schließlich der blau-weiße Jubel über den 5:4-Sieg. Auch rund 24 Stunden nach Abpfiff des äußerst dramatischen Kellerduells, ist kaum zu fassen, was sich in Fürth ereignete.