Worauf lässt sich die Niederlage gegen Bielefeld zurückführen? Und wie brenzlig ist die Lage des 1. FC Magdeburg? Ein Kommentar.

Der FCM hat ein riesiges Problem

Der 1. FC Magdeburg um Baris Atik und Rayan Ghrieb ist auf den 16. Rang zurückgefallen.

Magdeburg - Es war sehr auffällig, wie zahlreich Fans des 1. FC Magdeburg beim 0:2-Frust-Nachmittag gegen Arminia Bielefeld vorzeitig das Stadion verließen. Bemerkenswert zudem, wie die Anhänger auf der Stehplatztribüne in der Schlussphase umso unterstützender ihre Stimmen einsetzten.