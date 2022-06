FCM Krempicki vom 1. FC Magdeburg ist hungrig auf weitere Tore

Connor Krempicki trifft mit dem 1. FC Magdeburg am Sonnabend um 14 Uhr auf seinen Ex-Verein MSV Duisburg. Doch was beim Gegner passiert, interessiert den Mittelfeldspieler gar nicht. Er will mit dem FCM weiter Siege einfahren und auch seine eigene Torquote verbessern.