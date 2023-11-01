Konzerte, Theater, Partys und mehr stehen zum 14.8.2025 neben weiteren Angeboten im Kalender für Magdeburg.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 14. August 2025, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

appe køppe und The MDs im Magdeburger Moritzhof

Am Donnerstag, 14. August 2025, ab 20:00 Uhr verwandeln appe køppe und The MDs den Moritzhof in eine Bühne voller musikalischer Vielfalt.

appe køppe erzählen ihre Geschichten rein instrumental: treibend, rhythmisch, melodisch – irgendwo zwischen Indie und Math – und schaffen damit eine Nische, die zum Sehnsuchtsort wird.

The MDs sind nicht nur eine Band, sondern eine eingeschworene Freundesgruppe. Schlagzeug, Gitarre, Bass und Mundharmonika verbinden sich mit harmonischem Satzgesang und ihrem charakteristischen Wechselgesang, bei dem vier von fünf Mitgliedern die Lead-Vocals übernehmen. Ihr Repertoire reicht von mitreißenden Soul- und Blues-Rhythmen bis zu gefühlvollen Balladen, inspiriert von der legendären Ära von Motown.

Killabeatmaker in der Magdeburger Datsche

Killabeatmaker, der kolumbianische DJ, Produzent und Singer-Songwriter aus Medellín, lädt am 14.8. ab 20 Uhr zu einem Datschenkonzert in der Karl-Schmidt-Straße 42 ein. Die Datsche ist ab 14 Uhr geöffnet.

Bekannt für seine Fähigkeit, afroamerikanische Rhythmen und traditionelle Andenmusik mit modernen Club-Sounds zu verschmelzen, begeistert er sein Publikum weltweit – live beatboxt, rappt und singt er während seiner Sets und sorgt so für ein intensives Musikerlebnis. Unterstützt wird er von Guadalupe an Schlagzeug, Gaita und Gesang sowie Julian Ramirez an Perkussion und Chören. Gemeinsam verwandeln sie die Bühne in ein pulsierendes Klanguniversum. Neben seinen eigenen Tracks spielt Killabeatmaker Remixe und Kompositionen anderer innovativer Produzenten und entführt die Zuhörer so auf eine facettenreiche musikalische Reise.

„Ich bin Chris“ mit Sven Rühl in Magdeburger Stadtbibliothek

Am Donnerstag, 14. August 2025, von 19.30 bis 21 Uhr liest Sven Rühl in der Zentralbibliothek Magdeburg aus seinem Debütroman „Ich bin Chris“. Die Bibliothek befindet sich im Breiten Weg 109.

Die Geschichte erzählt von Chris, einem 16-jährigen Schüler aus Wolkenhain, der am Wendepunkt seines Lebens steht. Nach außen wirkt er humorvoll und hilfsbereit, doch innerlich kämpft er mit Unsicherheiten und Konflikten: Chris ist schwul, noch nicht geoutet und von Angst vor Ablehnung und Mobbing geprägt. Schmerzliche Verluste und ein unfreiwilliges Outing zwingen ihn, sich seiner Identität zu stellen. Auf diesem Weg entdeckt er Mut, Freundschaft und die Kraft der Akzeptanz durch Familie und Freunde.

Sven Rühl, 2001 in Frankfurt geboren und heute in Eschborn lebend, präsentiert mit seinem Erstling ein einfühlsames Buch über Selbstfindung, Mut und Liebe. Die Lesung findet in Kooperation mit dem CSD Magdeburg e.V. statt.

Olvenstedt probiert's! im Magdeburger Forum Gestaltung

Das Kultstück „Olvenstedt probiert’s“ der Kammerspiele wird im Hof des Forums Gestaltung gezeigt. Die Vorstellungen beginnen vom 13. bis zum 16. sowie vom 20. bis 23. August jeweils um 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10. Für diesen Freitag, 15. August, gibt es bereits eine Warteliste. Karten gibt es im Internet unter www. kammerspiele-magdeburg.de oder unter der Telefonnummer 0391/99 08 76 11.

In der 37. Ausgabe der Reihe nehmen die Kammerspiele Magdeburg Aischylos’ antike Tragödientrilogie „Orestie“ ins Visier – allerdings in ihrer ganz eigenen, humorvollen Art. Mykene verlagert sich kurzerhand an die Ufer der Ehle, der königliche Hof wird zum Campingplatz. Während König Agamemnon aus dem Krieg heimkehrt, brodelt es im Figurenkosmos: Andreas „Ente“ Mann träumt weiter von Vicky, Pinsel wirbt um den Gerwischer Shantychor, Sabbel verteidigt das Nichtstun, und Kessel wie Appel pflegen den Konsum kühler Getränke. Gerichtsszenen bekommen komödiantische Würze, wenn statt Abstimmsteinen Schnapsfläschchen ins Spiel kommen.

Zwischen Liebe, Intrigen, Mord und Rache bleibt viel Raum für Slapstick und lokale Anspielungen. Unterstützung erhält die Truppe von Susi aus Sömmerda, die sich rasch ins Herz des Ensembles spielt. Am Ende steht die „Orestie“ im launigen Schnelldurchlauf – so unkonventionell wie kultig.

Kunst trifft Bauhaus – Fotokunst im MDR-Landesfunkhaus in Magdeburg

Ab dem 7. August 2025 präsentiert das MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in Magdeburg im Rahmen der Reihe „Kunst im Funkhaus“ eine außergewöhnliche Fotoausstellung: Unter dem Titel "Bauhaus Dessau" zeigt der Berliner Fotograf Swen Bernitz ein konzeptionelles Projekt, das die Bauhaus-Architektur in Dessau auf überraschend neue Weise interpretiert.

Vor 100 Jahren zog das Bauhaus von Weimar nach Dessau – ein Umzug, der zum Aufbruch in eine neue Ära von Kunst, Architektur und Design führte. Mit dem Hauptgebäude und den berühmten Meisterhäusern entstanden hier Ikonen der Moderne, die bis heute weltweit inspirieren.

Swen Bernitz nähert sich dem Bauhaus auf visuell-konzeptionelle Weise. In vier Teilserien setzt er Dessauer Bauhausbauten künstlerisch in Szene – orientiert an der Ästhetik und den Ideen von Bauhausgrößen wie Kandinsky, Feininger, Moholy-Nagy und Brandt. Durch digitale Bearbeitungen wie Fotomontagen, Solarisationen, Negativumkehrungen oder Mehrfachbelichtungen entstehen Bilder, die Vergangenheit und Gegenwart, Form und Funktion, Kunst und Architektur in spannungsvollen Dialog bringen.

Die Serien tragen Titel wie „Punkt und Linie zu Fläche“ (inspiriert von Kandinskys geometrischer Abstraktion), „Meinen Kubismus nenne ich lieber Prisma-ismus“ (nach Feininger), „Das Fotografenhaus“ (Moholy-Nagy) oder „Poesie des Funktionalen“ (Marianne Brandt). Jede Serie spiegelt eine andere Facette der Bauhaus-Philosophie wider – und zeigt Bernitz’ künstlerische Handschrift zwischen Dokumentation und Interpretation.

Die Vernissage findet am Donnerstag, 7. August, um 19 Uhr im Elbfoyer des Funkhauses in der Stadtparkstraße 8 statt. Der Eintritt ist frei. Die Ausstellung ist bis zum 23. September zu sehen – montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr, am Wochenende von 10 bis 14 Uhr.

Die drei Musketiere im Magdeburger Möllenvogteigarten

Mit dem Klassiker „Die drei Musketiere“ nach Alexandre Dumas eröffnet das Sommertheater Magdeburg des Poetenpacks seine diesjährige Spielzeit in Magdeburg. Die Premiere der rasanten Mantel-und-Degen-Komödie findet am 6.8. im Garten der Möllenvogtei am Dom statt – einem atmosphärischen Ort, der sich bestens für das historische Spektakel eignet. Die Inszenierung des Theater Poetenpack bringt die Abenteuer von D’Artagnan und seinen drei Gefährten Athos, Porthos und Aramis in einer temporeichen, humorvollen und zugleich hintergründigen Fassung auf die Bühne.

Der junge D’Artagnan verlässt seine Heimat in der Gascogne, um in Paris als Musketier im Dienste des Königs Karriere zu machen. Dort begegnet er – zunächst in Duellen – den legendären Musketieren, mit denen er sich bald verbündet. Gemeinsam stellen sie sich den Machenschaften des machtgierigen Kardinals Richelieu und seiner geheimnisvollen Spionin Lady de Winter entgegen. Es geht um Ehre, Loyalität, Intrigen – und natürlich um die Kraft der Freundschaft, verkörpert im berühmten Wahlspruch: „Einer für alle – alle für einen!“ Alexandre Dumas veröffentlichte den Roman 1844 in Fortsetzungen in der französischen Zeitung Le Siècle und legte damit den Grundstein für seinen Welterfolg. Seither wurde der Stoff unzählige Male für Bühne und Leinwand adaptiert.

Das Theater Poetenpack nutzt diese Tradition als Grundlage für eine spielerische, ironisch gebrochene Umsetzung, die mit modernen Anspielungen und pointierten Dialogen überzeugt, ohne den historischen Charme der Vorlage zu verlieren.

Die Rollen sind mit einer kleinen, wandelbaren Schauspieltruppe besetzt: Max Kroll gibt D’Artagnan, Nikolai Arnold spielt Athos und König Ludwig XIII., Stefan Wilde ist unter anderem als Porthos und Rochefort zu sehen. Clara Devantié übernimmt Aramis sowie Constance, Ole Pampuch tritt als Kardinal Richelieu auf, und Mirja Henking brilliert in der Rolle der Lady de Winter. Auch Königin Anna, Wirte, Zeremonienmeister und andere Figuren werden von diesem Ensemble facettenreich dargestellt. Regie führt Sonja Wassermann, für Bühnenbild und Kostüme zeichnet Janet Kirsten verantwortlich.

Die Kampfszenen wurden eigens von Lukas Benjamin Engel choreographiert. Die musikalische Untermalung übernehmen Arne Assmann und Alexander Ernst – live und passend zur dramatischen wie humorvollen Inszenierung.

Insgesamt sind zehn Vorstellungen bis zum 17. August geplant, immer mittwochs bis samstags um 19 Uhr und sonntags um 17.30 Uhr.

„Die nackte Kanone“ in Magdeburger Kinos

Am 31. Juli feiert die Neuauflage der Kultkomödie „Die nackte Kanone“ ihre Deutschlandpremiere. Sowohl im CineStar im Gewerbegebiet am Pfahlberg, unweit der Autobahnabfahrt Magdeburg-Zentrum, als auch im CinemaxX am Magdeburger Hauptbahnhof wird der Film zu sehen sein. Filmfans können sich sogar schon am 30. Juli auf Previews in beiden Kinos freuen.

Die Neuverfilmung des US-Klassikers trägt den Originaltitel „The Naked Gun“ und stammt aus dem Jahr 2025. Regie führte Akiva Schaffer, der das Drehbuch gemeinsam mit Dan Gregor und Doug Mand schrieb. In die Fußstapfen des legendären Leslie Nielsen tritt Liam Neeson als Lt. Frank Drebin Jr., begleitet von Pamela Anderson als Beth und Paul Walter Hauser in der Rolle des Capt. Ed Hocken Jr..

Der Film knüpft an die absurde Komik der Originalreihe an: Lt. Frank Drebin Jr., Sohn des kultigen Originalhelden, stolpert von einem haarsträubenden Einsatz in den nächsten. Zwischen Chaos, Verwechslungen und skurrilen Situationen gelingt ihm dabei – ganz in Familientradition – auch der ein oder andere überraschende Erfolg.

Partys in Magdeburg

Geheimclub: Zwei Termine stehen am Donnerstag im Geheimclub in der Münchenhofstraße auf dem Plan. Zunächst beginnt um 17 Uhr ein „Techno Workout“. Auf dem Sonnendeck, das seit 2024 im Außenbereich des Clubs neu gestaltet worden ist, gibt Fitnesstrainerin und DJ Djutopia Ideen für Übungen und Bewegungen, bei denen der Spaß im Vordergrund steht. Der Eintritt für dieses Angebot beträgt 15 Euro. Es schließt sich bei freiem Eintritt das „After Arbeits Hours – Free Open Air“ an.

Deep 2.0: Mittwoch und Donnerstag von 20 bis 3 Uhr und Freitag und Sonnabend von 22 bis 8 Uhr hat das Deep 2.0 an der Ecke Breiter Weg/Einsteinstraße geöffnet.

Flowerpower: Im Flowerpower legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist im Breiten Weg 252 jeweils ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für heute steht Karaoke auf dem Programm.

"Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in Magdeburger Hyparschale

Ab dem 16. Mai präsentiert Dr. Gunther von Hagens, der Plastinator, zusammen mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley erstmals die Ausstellung "Körperwelten – Der Zyklus des Lebens" in der Magdeburger Hyparschale am Kleinen Stadtmarsch. Die Ausstellung zeigt den menschlichen Körper im Kreislauf von Entstehen und Vergehen und beleuchtet die Entwicklung des Körpers von der Zeugung bis ins hohe Alter.

Mit einer Vielzahl an echten menschlichen Exponaten und faszinierenden Ganzkörper-Plastinaten ermöglicht die Ausstellung einen tiefen Einblick in die anatomische Struktur des Körpers und erklärt die Funktionsweise sowie das Zusammenspiel der Organsysteme. Dabei wird auch auf häufige Erkrankungen und ihre Auswirkungen auf den Körper eingegangen. Besucherinnen und Besucher können sich mit dem eigenen Leben auseinandersetzen und die Veränderungen des Körpers im Laufe der Zeit nachvollziehen.

"Körperwelten" hat weltweit bereits mehr als 56 Millionen Menschen begeistert und verändert nachhaltig den Blick auf den menschlichen Körper und die eigene Lebensweise. Die ausgestellten Plastinate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, in dem mehr als 21.000 Spender registriert sind.

Die Ausstellung ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet, mit dem letzten Einlass um 17 Uhr. Samstags und sonntags können die Besucher von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr) die Ausstellung erleben.

Auch interessant: Tickets gibt es im Vorverkauf auch bei Biberticket online, unter Telefon 0391/5999700 und in allen Biberticket-Verkaufsstellen - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Das Gespenst von Canterville" um 20 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.

Gegebenenfalls sind an der Tages- beziehungsweise Abendkasse noch Restkarten erhältlich.