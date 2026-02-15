weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Krise beim FCM: Niederlage gegen Bielefeld verschärft Abstiegssorgen

kommentar zum enttäuschenden 0:2 Der FCM hat ein riesiges Problem

Worauf lässt sich die Niederlage gegen Bielefeld zurückführen? Und wie brenzlig ist die Lage des 1. FC Magdeburg? Ein Kommentar. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 16.02.2026, 11:14
Der 1. FC Magdeburg um Baris Atik und Rayan Ghrieb ist auf den 16. Rang zurückgefallen.
Der 1. FC Magdeburg um Baris Atik und Rayan Ghrieb ist auf den 16. Rang zurückgefallen. (Foto: Eroll Popova)

Magdeburg - Es war sehr auffällig, wie zahlreich Fans des 1. FC Magdeburg beim 0:2-Frust-Nachmittag gegen Arminia Bielefeld vorzeitig das Stadion verließen. Bemerkenswert zudem, wie die Anhänger auf der Stehplatztribüne in der Schlussphase umso unterstützender ihre Stimmen einsetzten.