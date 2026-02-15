Jetzt live:
kommentar zum enttäuschenden 0:2 Der FCM hat ein riesiges Problem
Worauf lässt sich die Niederlage gegen Bielefeld zurückführen? Und wie brenzlig ist die Lage des 1. FC Magdeburg? Ein Kommentar.
Aktualisiert: 16.02.2026, 11:14
Magdeburg - Es war sehr auffällig, wie zahlreich Fans des 1. FC Magdeburg beim 0:2-Frust-Nachmittag gegen Arminia Bielefeld vorzeitig das Stadion verließen. Bemerkenswert zudem, wie die Anhänger auf der Stehplatztribüne in der Schlussphase umso unterstützender ihre Stimmen einsetzten.