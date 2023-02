Einige Teams in der 2. Bundesliga befinden sich derzeit im Ausnahmezustand. Die Volksstimme wirft in der Rubrik „Lage der Liga“ einen Blick auf diese Mannschaften.

Regensburg und Hannover trennten sich am Sonnabend 1:1. Ein Erfolg war das für keine der beiden Mannschaften.

Magdeburg - Weder bei Jahn Regensburg noch bei Hannover 96 konnten sie mit dem jeweils ersten Punkt im neuen Jahr zufrieden sein. Ein Befreiungsschlag gelang keinem im Krisen-Duell. Dabei wäre dieser nötig gewesen - angesichts des so miesen Starts ins neue Kalenderjahr. Bei den Bayern sorgt dieser für eine riesige Abstiegsangst, bei den Niedersachsen ist die Hoffnung auf den Aufstieg quasi gestorben.

Und so lässt sich ihre bisherige Rückserie als „Flop“ bezeichnen. „Top“ sieht es bei drei anderen Mannschaften aus. St. Pauli ist nach dem vierten Sieg in der vierten Ligapartie 2023 weiter das Team der Stunde im Abstiegskampf, aus dem sich die Kiezkicker somit langsam verabschieden. In Paderborn und Darmstadt wissen sie auch nicht mehr, wie sich verlieren anfühlt.

Davon träumt Magdeburg nur. Die Niederlage gegen St. Pauli ist bitter wie unnötig. Zweifelsfrei war der Auftritt des FCM in vielen Bereichen nicht schlecht. Doch die Chancenverwertung in der zweiten Hälfte und das Verhalten bei den Gegentoren war ein „Flop“. Der Club muss sich hier steigern. Fast schon absurd, wie sich dieser Appell nahezu jede Woche wiederholt. Er ist deshalb dringender denn je.