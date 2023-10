Der FCM steht vor dem Duell mit Elversberg. Gegen den Aufsteiger will der Club an einem Bereich feilen, damit der Erfolg zurückkommt. Außerdem: Update zu Mohammed El Hankouri.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Wenn die Spieler des 1. FC Magdeburg davon sprechen, einen gefährlichen Ball im Spielaufbau gegen sich endgültig zu klären, benutzen sie das Wort „löschen“. „Wir müssen dieses Abwägen wieder finden und den Ball vielleicht mal raushauen in Situationen, in denen du ihn einfach mal löschen musst“, meint Jamie Lawrence, der am Sonntag im Heimspiel gegen die SV Elversberg (13.30 Uhr/Sky) die besagte Löschtaste womöglich sogar aktiv mitdrücken könnte.