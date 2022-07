Leonardo Scienza gelangt über viele Hürden zum FCM

Erst der Sprung über das Hindernis, dann der Vollsprint: Leonardo Scienza. So ähnlich verlief beim 23-Jährigen auch die bisherige Laufbahn, die ihn nun zum 1. FC Magdeburg in die 2. Liga führte.

Magdeburg - Leonardo Scienza muss sich in diesen Tagen ab und an selbst kneifen. Denn der Offensivmann realisiert so langsam, dass er nun ein Spieler des 1. FC Magdeburg ist – in der 2. Bundesliga. „Für mich ist es der Beginn eines neuen Kapitels bei einem großen Verein wie dem FCM“, erklärt der Brasilianer mit luxemburgischem Pass. Umso größer wiegt natürlich die Vorfreude beim Linksaußen auf das Abenteuer im Unterhaus, das ihm mit den Blau-Weißen in der kommenden Saison bevorsteht.