Beim mühevollen 2:0-Erfolg der DFB-Elf gegen seine Luxemburger bekommt Eldin Dzogovic vom 1. FC Magdeburg keine Minuten. Besser lief es für die anderen Länderspiel-Fahrer des Clubs.

Magdeburg - Noch im Hinspiel in Sinsheim gönnte Luxemburgs Nationaltrainer Jeff Strasser dem Magdeburger Eldin Dzogovic ein paar Anstandsminuten gegen die deutsche Nationalmannschaft. Im Rückspiel am Freitag gab es eine solch großzügige Geste des ehemaligen Bundesliga-Profis nicht.