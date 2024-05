Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Im Teambus des FCM fuhren die Fußballerinnen des Magdeburger FFC am Mittwochabend am Dom vor. In roten Mottoshirts knipsten sie Bilder nach einem 6:0-Erfolg über Blau-Weiß Dölau, ihrem achten Landespokalsieg in Serie. Gefeiert wurde danach noch ausgelassen. Denn so viel ist klar: Es war der letzte Titel des MFFC.