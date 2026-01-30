EIL
Kolumne: Dreierkette FCM-Legende Martin Hoffmann meint: Auch Hannover hat Druck!
Diesmal ist Martin Hoffmann wieder bei der Volksstimme-Dreierkette an der Reihe. Die Ikone des 1. FC Magdeburg blickt auf beide Heimspiele innerhalb kurzer Zeit.
Magdeburg - "Die Niederlage gegen Dynamo Dresden sollte unsere Mannschaft schnell ausblenden. Klar muss man die beiden Gegentore, noch zumal jeweils aus Nahdistanz, auswerten. Die gemachten Fehler unseres 1. FC Magdeburg waren nicht neu, wir bemängeln das immer wieder.