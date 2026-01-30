Diesmal ist Martin Hoffmann wieder bei der Volksstimme-Dreierkette an der Reihe. Die Ikone des 1. FC Magdeburg blickt auf beide Heimspiele innerhalb kurzer Zeit.

Martin Hoffmann findet, der 1. FC Magdeburg sei Hannover 96 in einem wesentlichen Bereich beileibe nicht unterlegen.

Magdeburg - "Die Niederlage gegen Dynamo Dresden sollte unsere Mannschaft schnell ausblenden. Klar muss man die beiden Gegentore, noch zumal jeweils aus Nahdistanz, auswerten. Die gemachten Fehler unseres 1. FC Magdeburg waren nicht neu, wir bemängeln das immer wieder.