Berlin - TV-Experte Lothar Matthäus rechnet damit, dass Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen den FC Barcelona verlassen wird. Aus Sicht des Rekord-Nationalspielers ist die neue Konkurrenzsituation mit dem von Espanyol Barcelona verpflichteten Joan Garcia „unangenehm“, schrieb er in seiner Sky-Kolumne. Als mögliche neue Clubs für den 33-Jährigen brachte Matthäus Galatasaray Istanbul und Manchester City ins Gespräch.

Ter Stegen war zum Saisonende nach einer schweren Knieverletzung ins Tor des FC Barcelona zurückgekehrt. Trainer Hansi Flick habe ihn zwar eingesetzt und damit gezeigt, dass er Vertrauen in den 33-Jährigen habe, so Matthäus. Auch in der Nations League habe der frühere Mönchengladbacher nachgewiesen, dass er ein Weltklasse-Torhüter sei.

„Aber der Verein hat auch seine Interessen und wenn Barça auf einen anderen Torwart baut, dann ist es für ter Stegen ein gefährliches Spiel“, urteilte Matthäus. Wenn ter Stegen bei Barcelona nur auf der Bank sitze, sei es auch für Bundestrainer Julian Nagelsmann schwierig, dessen Einsatz als Nummer 1 in der Nationalmannschaft zu begründen.

Soll ter Stegen von Barças Gehaltsliste?

Es sei das Recht eines Vereins zu sagen, dass man für die Zukunft auf einen jüngeren Torhüter baue, der vielleicht auch weniger Gehalt koste. „Für Barça ist es entscheidend, Spieler von der Gehaltsliste runterzubringen, um andere in den Kader einschreiben zu dürfen“, schrieb der 64-Jährige. Weil Ersatzkeeper Wojciech Szczesny wohl seinen Vertrag bei Barça verlängern werde, „gehe ich davon aus, dass ter Stegen Barcelona verlassen wird“.

Nach Meinung von Matthäus wäre Champions-League-Teilnehmer Galatasaray Istanbul „eine von mehreren Optionen“. Der Club habe seine Ambitionen durch die Verpflichtung von Leroy Sané vom FC Bayern München unterstrichen. Auch Man City sei ein Kandidat. „Ich denke, ter Stegen könnte ganz sicher auch ein Torwart für die Citizens für die nächsten drei, vier Jahre sein“, betonte er.