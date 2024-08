Beim 1. FC Magdeburg wird es in der Startelf gegen Elversberg keine großen Überraschungen geben. Nur auf einer Position steht noch eine finale Entscheidung aus.

Mit dieser ersten Elf wird der 1. FC Magdeburg in die Saison starten

Im Abschlusstraining hat sich am Freitag die vermeintliche Startelf gezeigt – mit Livan Burcu (2.v.l.) anstelle des angeschlagenen Baris Atik.

Magdeburg. - 15 bis 16 Spieler hatte Christian Titz nach dem abschließenden Testspiel des 1. FC Magdeburg gegen Sampdoria Genua (2:4) als potenzielle Startelf-Kandidaten auf seiner Liste. Herunterkürzen konnte der Chefcoach diese Zahl in der Trainingswoche vor dem Heimauftakt am Sonnabend gegen die SV Elversberg (13 Uhr/Sky) nicht. „Ich hätte sie sogar eher noch um ein, zwei Positionen nach oben korrigiert“, erklärt der 53-Jährige und begründet dies mit der guten Trainingsleistung. Und doch: In der ersten Elf wird es keine Überraschungen geben.