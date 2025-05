Eine Schmerztherapie in Österreich brachte zuletzt Erfolg. Zum Saisonabschluss könnte der Kreativkopf des FCM nochmal mehr Spielzeit bekommen.

Magdeburg. - Eigentlich wollte der 1. FC Magdeburg am Saisonende mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 15.30 Uhr, Sky) sein eigenes Endspiel um die Aufstiegsplätze bestreiten. Lange Zeit sah es auch nach dem Showdown aus, doch seit dem 1:2 in der Vorwoche in Paderborn sind die Träume ausgeträumt. Im Rennen um die Bundesliga kommt dem Club nur noch eine Nebenrolle zu. Doch die ist für einige andere Vereine wichtig, denn sie erhoffen sich Schützenhilfe.