Nach Corona-Ausbruch beim 1. FC Magdeburg: "Die Jungs sind voller Motivation"

Magdeburg - Mit einem Grinsen im Gesicht rief Christian Titz, Cheftrainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Magdeburg, seine Mannschaft am Dienstag nach circa 100 Minuten auf dem Trainingsplatz zusammen. „Geht es noch?“, fragte er vor der abschließenden Spielform in die Runde und erhielt Zustimmung von seinen Spielern. Diese freuten sich augenscheinlich, sich nach einer coronabedingt weitestgehend trainingsfreien Woche wieder gemeinsam verausgaben zu können. „Die Jungs sind voller Motivation“, sagt FCM-Sportchef Otmar Schork und ergänzt: „Wenn man in Quarantäne war, will man auch möglichst bald wieder raus.“