Magdeburg - Es ist alleine schon die Leistung in der Partie gegen Preußen Münster, der Spieler, Trainer und Fans enttäuscht zurückließ und sie auch einen Tag danach noch beschäftigt. Und insbesondere ist es auch das Ergebnis, mit dem der 1. FC Magdeburg am Freitagabend einen Negativrekord eingestellt hat. Seit der Arena-Eröffnung vor 19 Jahren hatten auch andere blau-weißen Mannschaften mit 0:5 oder 1:6 verloren und damit die höchste Pflichtspiel-Niederlage im heimischen Wohnzimmer kassiert – das Resultat gegen Münster vom 2. Mai 2025 hat nun seinen Platz in dieser unrühmlichen Reihe gefunden. Zum schlechtesten Zeitpunkt der Saison. Aber warum ging der Club in diesem Zweitliga-Duell gegen den Abstiegskandidaten unter? Die Volksstimme gibt mögliche Antworten.

