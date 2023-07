Daniel Heber überzeugte nach seinem Wechsel zum 1. FC Magdeburg in der Innenverteidigung. Dort erhält der 29-Jährige nun Konkurrenz. Davor scheut er sich jedoch nicht und traut sich gar eine Führungsrolle in der Abwehrzentrale zu.

Hat sich beim 1. FC Magdeburg binnen eines halben Jahres zum Stammspieler entwickelt: Daniel Heber (r.). Der 29-Jährige will seinen Posten in der Innenverteidigung trotz neuer Konkurrenz verteidigen.

Fieberbrunn - Daniel Heber schloss sich dem 1. FC Magdeburg vor sechs Monaten an. Seitdem hat sich der Ex-Spieler von Rot-Weiss Essen bestens bei den Blau-Weißen zurechtgefunden. Im Gespräch mit der Volksstimme sprach Magdeburgs Innenverteidiger Daniel Heber über ...

... sein erstes halbes Jahr beim FCM: „Nach dem Karlsruhe-Heimspiel (ein glückliches 1:1/d. Red.) sind wir in Fahrt gekommen. Wir haben in der Rückserie guten Fußball gespielt, und ich bin auch gut aufgenommen worden von der Mannschaft. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man sich einleben will und Erfolg haben möchte, dann gehört es auch dazu, dass man sich wohlfühlt. Wir haben frühzeitig den Klassenerhalt gesichert. Deshalb bin ich glücklich, dass wir jetzt weiterhin in der 2. Bundesliga spielen.“

... seine Rolle in der Mannschaft: „Ich habe gehofft, dass ich spiele. Trainer Christian Titz kannte mich ja aus Essen, und ich wusste, was mich erwartet. Die Mitspieler haben auch gesehen, welche Qualitäten ich habe.“

... die Konkurrenz-Situation in der Innenverteidigung: „Es ist klar, dass Jahr für Jahr neue Spieler zur Mannschaft stoßen und manche Spieler den Verein verlassen. Und es kommen halt auch Innenverteidiger, das ist normal. Ich sehe das als guten Konkurrenzkampf. Dadurch ist man noch mehr motiviert und weiß nicht, wer spielt. Man will sich beweisen, um dann spielen zu dürfen.“

... die Qualität in der FCM-Abwehrzentrale: „Wir sind gut aufgestellt. Jeder, der jetzt dazugekommen und geblieben ist, hat Qualität und die Chance, sich zu beweisen. Wir haben eine gute Mannschaft und eine gute Abwehr. Damit bin ich durchaus zufrieden.“

... die Rolle des Abwehrchefs: „Es gehört viel dazu, wenn man versucht, die Leute zu coachen und selbst auf sich achten muss. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, damit zurechtzukommen und werde versuchen, das zu zeigen.“

... das Trainingslager in Österreich: „Es ist das erste Mal, dass ich überhaupt in Österreich bin. Das Hotel ist sehr gut, die Bedingungen sind top. Wir sind hier in Hochfilzen auf einem guten Rasenplatz und können gut trainieren. Leider hat uns am Mittwoch das Wetter daran gehindert, etwas zu machen. Wir fühlen uns hier aber sehr wohl und die teambildenden Maßnahmen sowie Workshops werden uns noch mal zusammenschweißen.“

... seine Meinung zu Trainingscamps: „Sie sind wichtig. Wir arbeiten daran, was wir über die Saison zeigen möchten. Wir geben alles, dass die Mannschaft am Ende auf und neben dem Platz funktioniert. Ich bin einfach nur froh darüber, dass wir jetzt gut arbeiten können.“

... das Ziel der sorgenfreien Weiterentwicklung: „Natürlich setzen wir uns Ziele und möchten eine gute Rolle spielen. Das ist klar. Wir haben uns etabliert in der ersten Saison nach dem Aufstieg, wollen es aber noch besser machen und uns über die ganze Saison zeigen. Es gilt zu zeigen, was Magdeburg in der Lage ist, zu spielen.“

... den Ausblick auf die 2. Bundesliga: „Den ersten Spieltag haben wir nicht zu Hause. Das ist schade. Mit Wiesbaden treffen wir auf einen guten Gegner, der motiviert und aus der 3. Liga aufgestiegen ist. Generell freue ich mich auf alle Spiele, weil wir eine gute Mannschaft sind und die Qualität haben, eine gute Serie zu spielen.“

... den DFB-Pokal: „Das ist auch ein Schmankerl. Da möchten wir auch weit kommen. Es ist das dritte Pflichtspiel von uns. Ich habe es mal mit Essen ins Viertelfinale geschafft und mindestens genauso weit möchte ich es noch mal schaffen.“