Neun Jahre nach dem Aufstieg in Liga drei: FCM kehrt an den Ort seines Jubels zurück

Mannschaft und Fans des FCM zelebrierten am 31. Mai 2015 den Einzug in den Profifußball.

Magdeburg (dh) - Torwart Matthias Tischer hat damals nach dem Abpfiff gejubelt: „Jetzt weiß ich, warum ich stolz bin, ein Magdeburger zu sein.“ Mit dem 1. FC Magdeburg hatte der Keeper gerade den Einzug in den bezahlten Profifußball gehalten. Am Bieberer Berg in Offenbach bezwangen die Blau-Weißen unter der Führung von Trainer Jens Härtel die gastgebenden Kickers mit 3:1 (Hinspiel 1:0) und stiegen in die 3. Liga auf.