Magdeburg - „Es war immer von einem schlafenden Riese die Rede.“ Bei diesem Spruch, den die Ultras bei der Choreo am Sonntag verwendeten, handelt es sich um einen Satz des ehemaligen Magdeburg-Trainers Jens Härtel. Dieser äußerte sich bei der Aufstiegsfeier des Clubs 2015 so. Und wer über die Bedeutung nachdenkt, stellt fest: Der Riese 1. FC Magdeburg ist angesichts der besten Zweitliga-Saison in der Vereinsgeschichte mehr denn je nach der deutschen Wiedervereinigung erwacht. „Ich glaube, diese Saison kann man sagen, dass man stolz auf den 1. FC Magdeburg und die Mannschaft ist“, äußerte Baris Atik am Sonntag an die Fans gerichtet passend dazu.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.