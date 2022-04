Neuzugänge des 1. FC Magdeburg könnten gegen Havelse debütieren

Im Trainingslager liefen Moritz Kwarteng (r.) und Andreas Müller (3. v. r.) schon Seite an Seite. Im morgigen Heimspiel gegen Havelse könnten sie erstmals gemeinsam im Mittelfeld spielen: Kwarteng wurde gemeinsam mit Tatsuya Ito als Neuzugang vorgestellt.

Magdeburg - Um Punkt 13 Uhr lüftete der Fußball-Drittligist 1. FC Magdeburg am Freitag das Geheimnis, weswegen die Trainingseinheit am Vormittag kurzerhand als „nicht öffentlich“ deklariert wurde. Mit Tatsuya Itō war nämlich ein durchaus prominenter Spieler dabei, der wenig später zur Mittagsstunde zeitgleich mit Moritz Kwarteng dann als Neuzugang präsentiert wurde. Beide könnten am Sonntag im Heimspiel gegen Schlusslicht TSV Havelse (15 Uhr/MagentaSport) bereits ihr Debüt feiern.