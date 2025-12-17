weather wolkig
zwischen Magdeburg und bundesliga Auch Gladbach schaut genau hin: Noah Peschs starke Eigenwerbung beim FCM

Noah Pesch hat sich in den vergangenen Wochen einen Stammplatz beim 1. FC Magdeburg gesichert. Bei Borussia Mönchengladbach wird dies genau registriert.

Aktualisiert: 18.12.2025, 10:04
FCM-Trainer Petrik Sander (rechts) baute Offensivtalent Noah Pesch (links) zuletzt kontinuierlich ein. (Foto: Michael Täger)

Magdeburg - Am Dienstag, den 18. November, hat Noah Pesch ganz genau beobachtet, was sich an seiner alten Wirkungsstätte tut. Mit Eugen Polanski wurde dort, beim VfL Borussia Mönchengladbach, nämlich sein ehemaliger Förderer fest zum Bundesliga-Trainer ernannt.