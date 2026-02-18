Zukunft gleich doppelt offen Von hundert auf null: Noah Pesch ist beim FCM plötzlich nicht mehr gefragt
Noch im Dezember war Noah Pesch ein Gesicht des Aufschwungs beim 1. FC Magdeburg. Seit drei Spielen ist der 20-Jährige außen vor. Sein Stammverein Borussia Mönchengladbach sieht das ungern.
18.02.2026, 12:47
Magdeburg - An jenem Abend des 30. Januar wollte Noah Pesch einfach nur noch weg. Soeben hatte seine Mannschaft des 1. FC Magdeburg mit 1:2 gegen Hannover 96 verloren, seine Teamkollegen standen in der Mixed Zone noch Rede und Antwort, da stürmte der 20-jährige Angreifer schon aus der Kabine.