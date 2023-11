Henry Rorig trifft mit dem VfL Osnabrück auf den ehemaligen Verein 1. FC Magdeburg. Dort hatte er eine gute Zeit - wie sich am engen Kontakt zu den Ex-Kollegen zeigt.

Spielte zwei Jahre beim FCM: Osnabrücks Henry Rorig, der mit seinem neuen Verein am Sonnabend auf Magdeburg trifft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Osnabrück/Magdeburg - Nach der Trennung von Trainer Tobias Schweinsteiger ist der VfL Osnabrück, am Sonnabend kommender Gegner des 1. FC Magdeburg (13 Uhr/Sky), auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter. Ein neuer Coach ist allerdings noch nicht in Sicht. Deshalb übernimmt Interimslösung Martin Heck gegen die Blau-Weißen an der Seitenlinie das Kommando. Auf dieses wird dann auch der ehemalige FCM-Akteur Henry Rorig hören.