Magdeburg. - Nicht nur FCM-Coach Christian Titz bezeichnet die Partie an diesem Sonnabend (13 Uhr/Sky) als „K.o.-Spiel“, sondern das Gleiche tut auch Paderborns Trainer Lukas Kwasniok. Worauf wird es in dem Kracher zwischen den Ostwestfalen und dem 1. FC Magdeburg ankommen? Titz hält in so einem Showdown die Tagesform, die mentale Stärke, einen guten Spielverlauf, Fehlervermeidung und die Chancenverwertung für zentral. Und ganz gewiss sind bei einem Duell auf Augenhöhe – wie es erwartet wird – auch taktische Feinheiten mitentscheidend.

