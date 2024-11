Für viele Fans ist Pyrotechnik fester Bestandteil der Fußballstimmung. Ein Antrag im Magdeburger Stadtrat fordert nun eine kontrollierte Freigabe bei Spielen des FCM in der Avnet Arena.

Fußball in der Avnet Arena

In Stadien ist das Zünden von Pyrotechnik offiziell verboten – aus dem Magdeburger Stadtrat gab es einen Vorstoß zur Legalisierung. Könnte es beim FCM ein Pilotprojekt geben?

Magdeburg - Pyrotechnik gehört für viele Fans zur Fußballatmosphäre dazu. In Ländern wie Norwegen und Österreich ist das Abbrennen unter bestimmten Bedingungen bereits erlaubt und in kontrollierten Bereichen für Fans zugänglich. Doch könnte das auch in Magdeburg funktionieren?