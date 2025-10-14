Otmar Schorks Aussagen zur Freistellung von Markus Fiedler werfen Fragen auf. Saß der Trainer gegen Braunschweig auf der Bank, obwohl sein Aus schon beschlossen war?

Wie lief die Fiedler-Entlassung beim FCM wirklich?

Beim Training des 1. FC Magdeburg am Montag unterhielt sich Otmar Schork (l.) mit Interimstrainer Petrik Sander.

Magdeburg – Nach Tagen des Schweigens war Otmar Schork am Montag in die Offensive gegangen. Der Sportchef schilderte die Entlassung von Markus Fiedler beim 1. FC Magdeburg aus seiner Sicht. Doch passten Schorks Ausführungen in Teilen nicht zu Informationen der Volksstimme sowie anderer Medien über die Vorgänge rund um die Freistellung.