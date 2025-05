Ausgerechnet in seinem 100. Spiel für Blau-Weiß gelingt dem Ivorer fast nichts. Im Saisonfinale ist der Stratege dennoch unverzichtbar.

Silas Gnaka beim FCM: Gebrauchter Tag gegen Münster und trotzdem so wichtig

Silas Gnaka stand in seinem Jubiläumsspiel neben den Schuhen.

Magdeburg. - Vor dem denkwürdigen Heimspiel gegen Preußen Münster am vergangenen Freitag war die Laune bei Silas Gnaka noch bestens. Ein kurzer Fototermin war angesetzt. Zu seiner Rechten hatte sich Chefcoach Christian Titz mit einem Blumenstrauß postiert, links von ihm Sport-Geschäftsführer Otmar Schork, der dem Ivorer ein besonderes Jubiläums-Trikot überreichte. Bitte lächeln! Für Gnaka stand nämlich die 100. Partie in den Farben des 1. FC Magdeburg an. Ein Anlass, der gefeiert werden sollte. Doch knapp zwei Stunden später war danach niemandem mehr zu Mute - erst recht nicht Gnaka selbst.