Der 1. FC Magdeburg hat auch die dritte Partie der Vorbereitung ungefährdet gewonnen. Und das an dem Tag, an dem sie noch ein weiteres Testspiel bekanntgegeben haben.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat nach den Kantersiegen in Loburg (24:0) und Quedlinburg (16:0) auch den dritten Test der Vorbereitung gewonnen. Am Dienstag siegte die Mannschaft von Christian Titz in der heimischen Avnet Arena mit 3:0 (2:0) gegen den Regionalligisten BFC Dynamo. Nachdem Baris Atik vor 1.950 Zuschauern früh einen Foulelfmeter vorbeigeschossen hatte (6.), trafen Philipp Hercher (16.) und Connor Krempicki (35.). Nach einem Komplettwechsel in der Halbzeit markierte Jason Ceka bereits vor der Stundenmarke den Endstand (56.).