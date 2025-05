Magdeburg. - Baris Atik zog bei der Einheit des 1. FC Magdeburg am Mittwoch in die Mitte und brachte die Kugel im Kasten unter. Überhaupt gelang dem Außenstürmer eine starke Trainingsleistung. Und er coachte viel seine Mitspieler, monierte in einer Szene leidenschaftlich, dass der Ball im Aus gewesen sei. Von Atiks riesiger Enttäuschung über den verpassten Bundesliga-Aufstieg war für Beobachter nichts mehr zu sehen. Stattdessen zeigte sich eben großer Ehrgeiz. Überhaupt wirkte die Einheit trotz des Tiefschlags in Paderborn keineswegs wie ein Sommerkick. „Das Trainingsniveau heute war sehr gut“, stellte auch Martijn Kaars im Volksstimme-Gespräch nach der Einheit fest.

