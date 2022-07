Der 1. FC Magdeburg muss am ersten Spieltag der zweiten Liga gegen Fortuna Düsseldorf ran. Experte Jeremy Buß ordnet exklusiv für die Volksstimme ein, wo die Stärken und Schwächen des Top-Vereins stecken.

Magdeburg - Saison-Auftakt vor heimischer Kulisse gegen die Fortuna aus Düsseldorf am Sonnabend (16. Juli, 20.30 Uhr/Sport1). Datenjournalist und Fußballexperte Jeremy Buß erklärt, was die Rheinländer in dieser Saison stark macht und wo ihre Schwächen sind: