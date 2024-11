Der 1. FC Magdeburg hat bislang viermal zu null gespielt in dieser Saison. Doch in manchen Dingen müssen die Blau-Weißen konsequenter werden.

Regensburg - „Wir müssen konsequenter werden“: Man hätte mit jedem Blau-Weißen über das Spiel in Regensburg (1:0) sprechen können, jedem Blau-Weißen wäre während des Gesprächs dieser Satz über die Lippen gegangen. Gesagt haben ihn Torwart und Keeper Dominik Reimann und Abwehrspieler Daniel Heber. „Konsequenter werden“ lautet also das Stichwort für das Spiel in der 2. Bundesliga gegen Hertha BSC am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in der Avnet Arena. Heber sagte aber nicht nur das, sondern auch, was der FCM „fortsetzen muss“.