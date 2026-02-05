Stefan Korsch genießt das Familienglück. Mit seinen Gefährten des 1. FC Magdeburg II freut sich der keineswegs gesetzte Routinier derweil auf die Partie gegen Chemnitz.

Stefan Korsch vom FCM II: Ein Kapitän muss nicht spielen

Stefan Korsch von der Reserve des 1. FC Magdeburg ist zuversichtlich, was die Rückrunde angeht.

Magdeburg - Stefan Korsch liebt es, Zeit mit seinem Nachwuchs zu verbringen. Er schaut seinem Sohn mit strahlenden Augen beim Wachsen zu. Es lässt ihn schwärmen, wie sein 14 Monate alter Sprössling sich freut, wenn er nach Hause kommt. Der Kapitän der U 23 des 1. FC Magdeburg genießt es, Vater zu sein. „Ein unbeschreiblich schönes Gefühl“, frohlockt der 27-Jährige: „Ich bin mehr als happy.“