Jason Ceka stand in der ersten Hälfte für die Sachsen-Anhalter auf dem Feld.

Kirchheim bei München - Der 1. FC Magdeburg hat am Freitag in Kirchheim bei München nach einem Rückstand Remis gespielt. So endete die Testpartie gegen den Regionalligisten FC Bayern II auf der Sportanlage Heimstetten mit 1:1 (0:1). Der Regionalligist agierte mutig und forderte den Club. Dass die Sachsen-Anhalter nach drei deutlichen Siegen zuvor das erste Gegentor der Vorbereitung kassierten, unterstrich dies.