Tim Sechelmann vom FCM vor dem Spiel gegen Holstein Kiel: „Müssen da sein“

Tim Sechelmann ist der Nutznießer beim 1. FC Magdeburg und durfte zuletzt zweimal in der Startelf ran. Das freut ihn persönlich – doch viel wichtiger ist es ihm, mit den Blau-Weißen in der 2. Bundesliga zurück in die Spur zu finden.

Magdeburg - Tim Sechelmann ahnte zunächst nichts, als er seinen Mannschaftskollegen in der brütenden Hitze zur Trinkpause während des gestrigen Trainings folgen wollte. Statt weiterzugehen, hielt der Abwehrspieler allerdings ruckartig an. Jedoch nicht freiwillig in dem Moment, als er seinem Cheftrainer Christian Titz in die Arme gelaufen war. Der Coach des 1. FC Magdeburg nahm seinen Schützling behutsam zur Seite, stellte sich Sechelmann gegenüber und hatte offenbar Redebedarf. Titz sprach mit ruhiger Stimme, gestikulierte langsam und zeigte Verbesserungsvorschläge. Sechelmann dagegen hörte aufmerksam zu, folgte den Handbewegungen seines Trainers und wandte die Ratschläge des 51-Jährigen im folgenden Defensivzweikampf akkurat an. Schließlich lernt Tim Sechelmann mit seinen 23 Jahren noch dazu – wie der FCM in der 2. Bundesliga.