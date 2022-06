Tobias Knosts Zeit ist beim 1. FC Magdeburg gekommen

In drei der vergangenen vier Drittliga-Partien stand Tobias Knost in der Startelf des 1. FC Magdeburg. Der flexibel einsetzbare Verteidiger sieht seine Zeit gekommen, der Mannschaft zu haben.

Magdeburg - Für Tobias Knost könnte es beim 1. FC Magdeburg derzeit kaum besser laufen. Mit seiner Mannschaft führt er das Tableau der 3. Liga nach sieben Spieltagen an, und persönlich konnte der Sommer-Neuzugang von der Reserve des Hamburger SV schon mehrfach mit seinen Einsätzen zum Erfolg beitragen. In den vergangenen vier Partien stand der 21-Jährige gar dreimal in der Startelf. Zufrieden sagt er zur aktuellen Situation: „Der Eindruck beim FCM ist für mich sehr positiv, ich habe mich sofort wohlgefühlt. Dass ich jetzt am Anfang auch schon Spielzeiten sammeln konnte, macht mich umso glücklicher.“