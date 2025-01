Magdeburg. - Der Samstagabend, 20.30 Uhr, die Prime Time gehört in der zweiten Fußball-Bundesliga dem „Topspiel der Woche“. Nicht immer ist auch ein Topspiel drin, wo Topspiel drauf steht, doch heute dürfte das anders sein. Mit dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Magdeburg duellieren sich in der ausverkauften Veltins-Arena nicht nur zwei ruhmreiche Traditionsvereine, sondern auch zwei der aktuell formstärksten Teams der Liga. Die Königsblauen sind seit fünf Spielen ungeschlagen, der FCM reist mit der stolzen Serie von vier Auswärtssiegen am Stück in den Ruhrpott. Es darf also einiges erwartet werden.

