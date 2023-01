Transfermarkt: Zweitligist 1. FC Magdeburg leiht Maximilian Ullmann von Venezia FC

Gerücht bestätigt: Maximilian Ullmann wechselt zu Zweitligist 1. FC Magdeburg – per Leihe. Das sagen Titz und Schork:

Magdeburg - Die Vögel sangen es bereits von den Dächern, jetzt kommt die Bestätigung vom Verein: Linksverteidiger Maximilian Ullmann schließt sich dem 1. FC Magdeburg an.

Der 26-jährige Österreicher spielt seit Januar 2022 bei Venezia FC und wird an den 1. FC Magdeburg ausgeliehen.

Auf sein Konto gehen fünf Serie A-Spiele (erste italienische Liga) und fünf Spiele in der Serie B sowie 135 Partien in der österreichischen Bundesliga, für seine Ex-Vereine, dem Linzer ASK und Rapid Wien.

Schork und Titz zu Ullmann

Ein Spieler mit Erfahrung. Weiß auch FCM-Sportchef Otmar Schork: „Mit 135 Einsätzen in der österreichischen Bundesliga verfügt er über viel Erfahrung, die uns im Verlauf der 17 Rückrundenspiele guttun wird.“

Ullmann interpretiert die Rolle als linker Außenverteidiger sehr offensiv. Ideal also für das Spiel von FCM-Cheftrainer Christian Titz.

Titz zur Leihe von Ullmann: „Gerade nach den Verletzungen und Ausfällen auf der Außenverteidiger-Position konnten wir mit Maximilian einen schnellen, offensivfreudigen Spieler für diese Position gewinnen.“

Gemeint ist der gesetzte Linksverteidiger beim FCM, Leon Bell Bell. Er ist verletzt und fällt vorerst aus. Wie lange die Leihe von Ullmann laufen wird, verrät der Verein nicht.