Trio des FCM ist begehrt

Magdeburg - Tobias Müller bekam als erster Spieler des 1. FC Magdeburg den Pokal für die gewonnene Meisterschaft überreicht. Der Kapitän reckte die Trophäe unter blau-weißem Konfetti-Regen in die Höhe und feierte ausgelassen mit seiner Mannschaft. Doch die Gefühlswelt des Kapitäns glich am Sonnabend einer Achterbahn. Es war nicht nur das letzte Heimspiel des FCM in dieser Saison. Auch der 27-Jährige absolvierte vorerst seinen letzten Auftritt als Magdeburger Spieler in der MDCC-Arena, wo er sich mit dem Team auf eine Ehrenrunde begab.