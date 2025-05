Überraschung in der Startelf: Wer beim FCM wohl auf welcher Position spielt

Paderborn - Mit dem Blick auf den Spieltagskader beim Spiel an diesem Sonnabend (13 Uhr/Sky) gehen zwei Beobachtungen einher. Einerseits überrascht FCM-Coach Christian Titz mit einer Personalie und auf der anderen Seite steht Mohammed El Hankouri im Aufgebot, der von der Bank kommen könnte. In der Startelf des Club gibt es im Vergleich zum 0:5 in der Zweitliga-Heimpartie Münster zwei Veränderungen: Bryan Teixeira rückt anstelle des erkrankten Außenstürmers Livan Burcu rein, zudem spielt Patric Pfeiffer für Xavier Amaechi, der auf der Bank Platz nimmt.

Mit dem Startelfeinsatz von Pfeiffer geht die Überraschung einher: In Person von Daniel Heber, Jean Hugonet und eben Pfeiffer stehen drei Akteure auf dem Feld, die für die Innenverteidigung in Frage kommen. Titz erklärte im Vorfeld der Partie zumindest bei „Sky“, dass Pfeiffer in der Abwehrzentrale spielt. Heber beginnt womöglich als Außenverteidiger. Alexander Nollenberger, der bekanntlich zuletzt als Schienenspieler agierte, könnte wiederum auf die Position des Flügelstürmers vorrücken. Der zwei Außenstürmer ist wohl Bryan Teixeira. Baris Atik bleibt vermutlich Zehner.